Corsport | a gennaio De Laurentiis rifiutò di cedere Allan all’Everton

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) È un dato di fatto che il presidente Deabbia deciso di cambiare il suo approccio sul mercato per i calciatori del Napoli e di non blindare nessuno nella prossima sessione di mercato. I primi due che subiranno l’effetto di questa nuova politica saranno molto probabilmentee Koulibaly. Il Corriere dello Sport oggi riporta un retroscena relativo aproprio per il braisliano “Ultimo esempio, in ordine di tempo: a, in occasione della sessione invernale del mercato, Ancelotti avrebbe voluto portareall’Everton e così arrivò ad offrire più o meno 50 milioni. Risposta: niente da fare, inutile discuterne ora. Cioè all’epoca. Trattativa lampo, aperta e chiusa, una tentazione e un flash appena. Finito, magari se ne riparlerà tra un po’, verosimilmente in estate e soprattutto in ...