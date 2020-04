Bonolis e Laurenti riscrivono la storia con Ciao Darwin. Stracciano la Rai in replica, miracolo a Mediaset (Di domenica 19 aprile 2020) Nessuno ferma Paolo Bonolis e Luca Larenti. E Mediaset ringrazia Ciao Darwin: le repliche di Terre desolate hanno comunque dominato la serata del sabato sera, stracciando la concorrenza della Rai. Lo show di Canale 5 ha totalizzato 5,132 milioni di telespettatori con uno share del 20.2%. Praticamente doppiato il best of di Roberto Bolle - Danza con me. Lo spettacolo di Raiuno incentrato sulla stella della Scala e del balletto mondiale si è fermato a 2,515 milioni di spettatori, pari al 10.4% di share. Leggi su liberoquotidiano “Basta lasciatelo in pace…” : Avanti un altro - Paolo Bonolis sbotta su Luca Laurenti

Paolo Bonolis scende in campo per Luca Laurenti | Amicizia da difendere

Paolo Bonolis su Luca Laurenti : “Lasciatelo stare” (Di domenica 19 aprile 2020) Nessuno ferma Paoloe Luca Larenti. E Mediaset ringrazia: le repliche di Terre desolate hanno comunque dominato la serata del sabato sera, stracciando la concorrenza della Rai. Lo show di Canale 5 ha totalizzato 5,132 milioni di telespettatori con uno share del 20.2%. Praticamente doppiato il best of di Roberto Bolle - Danza con me. Lo spettacolo di Raiuno incentrato sulla stella della Scala e del balletto mondiale si è fermato a 2,515 milioni di spettatori, pari al 10.4% di share.

Libero_official : Fenomeno #CiaoDarwin, #Bonolis e #Laurenti doppiano la Rai e #Bolleanche con le repliche - aifosatir : RT @justfeelbetterx: Bonolis e Laurenti best coppia della televisione italiana ever ???? #ciaodarwin - 17blackdjs : RT @justfeelbetterx: Bonolis e Laurenti best coppia della televisione italiana ever ???? #ciaodarwin - bluesuol : RT @VietatoMorireE: Laurenti e Bonolis sono gli unici presentatori che riescono a strapparci un sorriso anche in questo momento, con del sa… - __Ansiagirl__ : RT @justfeelbetterx: Bonolis e Laurenti best coppia della televisione italiana ever ???? #ciaodarwin -

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis Laurenti Luca Laurenti ero malato, svolta nella vita: “Ho sposato Paolo Bonolis” ControCopertina Danza con me Best Of contro Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Roberto Bolle contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Chi ha vinto secondo...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...

Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – Belli vs Brutti

Prima della prova del “Genodrome”, c’è uno scambio di ruoli tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si imitano a vicenda. Il conduttore è infastidito dalle incursioni della sua spalla storica. Poi, i ...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...Prima della prova del “Genodrome”, c’è uno scambio di ruoli tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si imitano a vicenda. Il conduttore è infastidito dalle incursioni della sua spalla storica. Poi, i ...