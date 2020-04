The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena | 28 Romea e Giulietto

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) Notizie dal fronte. Biancheria sporca e pulita. Amori interrotti dal virus. Speranze. Sabato, 18 aprile 2020. Alberto non è uno che perde troppo tempo a scrivere messaggi. Telefona anche poco e di questo me ne rammarico. Poi, però, ti investe di mail. Tipo questa. … Ieri mi hanno chiesto di dare una mano nella struttura Covid dove ci sono pazienti che non possono tornare a casa, perché non sono ancora negativizzati e quindi potenzialmente ancora infettivi. Tutte persone che dovrebbero farcela, in buone condizioni generali, ansiosi solo di riavere la libertà e riabbracciare i propri cari. Non possono, ovviamente, ricevere visite. I parenti si relazionano con noi, che siamo a disposizione. A volte, però, qualcuno tenta di eludere i controlli. A metà pomeriggio, sono stato chiamato dalla sorveglianza che mi avvertiva della presenza della ...