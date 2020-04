Nessuno allo stadio: il calcio dopo la pandemia (Di sabato 18 aprile 2020) Nessuno allo stadio, Nessuno alla partita. Così cantavano oramai venticinque anni fa Elio e le storie tese. Si era alla vigilia dei Mondiali di calcio di Usa 1994, e dato lo scarso interesse degli americani per il soccer si pensava che gli stadi sarebbero rimasti desolatamente vuoti. Invece fu record di pubblico. I quasi 70mila spettatori di media che seguirono ogni partita restano di molto avanti a Brasile 2014 e Germania 2006, che seguono a 53mila. Quello che invece successe … Continua L'articolo Nessuno allo stadio: il calcio dopo la pandemia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - la Provincia di Trento chiede allo Stato la revisione dei Patti sul bilancio. D’Incà : “Nessuno si salva da solo - serve unità”

Cateno De Luca va allo scontro : "A Messina non sbarca nessuno - mi rimuovano"

Benzinai - nessuno sciopero : "Ma siamo allo stremo - senza liquidità" (Di sabato 18 aprile 2020)alla partita. Così cantavano oramai venticinque anni fa Elio e le storie tese. Si era alla vigilia dei Mondiali didi Usa 1994, e dato lo scarso interesse degli americani per il soccer si pensava che gli stadi sarebbero rimasti desolatamente vuoti. Invece fu record di pubblico. I quasi 70mila spettatori di media che seguirono ogni partita restano di molto avanti a Brasile 2014 e Germania 2006, che seguono a 53mila. Quello che invece successe … Continua L'articolo: illaproviene da il manifesto.

prakourt : quando a settembre son partita definitivamente nessuno avrebbe scommesso un euro su di me tutti pensavano che non s… - flapanteriore : RT @federico_1087: @mariano87023208 @vfeltri Papà non c'è più, ma se anche ci fosse il discorso vale uguale. Il lavoro è una cosa, la schia… - paolanonesiste : Nessuno: Io, da sola, davanti allo specchio alle 23:25 de sabato sera: STRINGIMI FORTEEEE CHE NESSUNA NOOOTTE È I… - aboutgio_ : stasera non ho voglia di parlare con nessuno perché non so cosa dire, ma allo stesso tempo vorrei che le persone av… - giapu81 : @Italian_Maestr0 @faberskj Ognuno deve avere coscienza e responsabilità, se sei uscito per necessità mentali, per s… -