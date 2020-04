Lucchini | «Per la Sampdoria avrei firmato in bianco! Sul futuro da allenatore…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Stefanoha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com: queste le parole dell’ex blucerchiato Stefano, attuale tecnico della Cremonese Primavera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com. Queste le parole dell’ex blucerchiato. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24– «Chiarisco che sono sono stato ceduto a zero, nonostante l’anno prima fossi andato in nazionale e avessi conquistato la qualificazione in Champions: qualcuno ha scritto che sono stato venduto e altre cose, ma non è vero niente. Per la Sampanche in bianco, per poi magari riparlare di ingaggio solo una volta tornati in Serie A l’anno dopo. Io sono molto legato a Genova e, quando torno, l’affetto che mi dà la gente mi lascia sempre senza parole. Di certo, io la barca non l’mai ...