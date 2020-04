La nuova reazione di Facebook è un abbraccio per sentirsi più vicini

(Di sabato 18 aprile 2020) Si chiama "care" ed è caratterizzata dall'di una emoji a un cuore. È lareaction di, una faccina che il social network rilascerà in questi giorni per "più connessi" con amici e parenti durante la pandemia.

BereniceDiMatto : #SocialMediaNews #Facebook sta lanciando una nuova reazione di #abbraccio per mostrare supporto ad amici e parenti… - _tonno_ : Aspetto la reazione della matreme appena scoprirà la sua nuova suoneria: smells like teen spirit. - GianniSchicchi6 : @GenniPelliccia @FrNappi @EleLe08 Diventare vegetale? Questa mi è nuova. La cosa peggiore che ti possa capitare vac… - SAndbbctlpnm : @Stefbazzi Si falli parlare col dr Ceruti dalla Svizzera , da due mesi dice che era assurda la gestione se parli so… - ggargiulo3 : 1/ la differente reazione ed idee su Covid 19 ha causato una prima scissione tra (i fino ad allora) fedeli condivis… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova reazione

Tech Fanpage

Si chiama "care" ed è caratterizzata dall'abbraccio di una emoji a un cuore. È la nuova reaction di Facebook, una faccina che il social network rilascerà in questi giorni per "sentirsi più connessi" ...«Nella Fase 2 ci sarà meno distanziamento sociale e dobbiamo essere pronti a bloccare subito i focolai come a Vo' Euganeo. Ma su larga scala. E questo passerà ...