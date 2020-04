Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 20:10 (Di venerdì 17 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno formazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi della Protezione Civile Grammatico il dato delle vittime nelle Ultime 24 ore sono morte 575 persone ieri erano stati 525d bollettino diffuso oggi riporta però un calo delle persone ricoverate l’aumento di casini isolamento a casa indice che ci sono meno Grassi gravità le persone positive i guariti raggiungono quota 42727 un aumento in 24 ore di 2563 unità non erano state mai dichiarate tante guarigioni un giorno l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente è stato invece pari a 355 unità ieri erano stati 1189 dati estremamente positivi Se non fosse per il numero dei morti anche perché oggi i tamponi effettuatisono stati più di 65000 quindi un record un calo netto dei contagi e ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Obbligo del vaccino antinfluenzale per tutti gli over 65 nel Lazio da settembre

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti : indice di contagiosità scende a 0 - 8

Coronavirus ultime notizie : zone rosse anche dopo il lockdown (Di venerdì 17 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno formazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi della Protezione Civile Grammatico il dato delle vittime nelle24 ore sono morte 575 persone ieri erano stati 525d bollettino diffuso oggi riporta però un calo delle persone ricoverate l’aumento di casini isolamento a casa indice che ci sono meno Grassi gravità le persone positive i guariti raggiungono quota 42727 un aumento in 24 ore di 2563 unità non erano state mai dichiarate tante guarigioni un giorno l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente è stato invece pari a 355 unità ieri erano stati 1189 dati estremamente positivi Se non fosse per il numero dei morti anche perché oggi i tamponi effettuatisono stati più di 65000 quindi un record un calo netto dei contagi e ...

fanpage : Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - Corriere : Virus, l’intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio Wuhan - DmitryEvic : Aumenteranno ancora.. Pasqua e Pasquetta stanno lasciando il segno.. - manueldg5 : Come già scrissi, ormai c'è fretta di riaprire. Si sente nell'aria, le notizie vengono date in altro modo. Nelle ul… -