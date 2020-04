Terim | «Il Milan dovrebbe combattere per lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Fatih, tecnico del Galatasaray, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Fatih, tecnico del Galatasaray, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su come potrà cambiare il calcio e la società dopo l’emergenza coronavirus: «Vedere illontano dalla corsami dispiace. Ilessere sempre in corsa per lo. Questo vale anche per la Fiorentina, sono due grandi società e spero torneranno presto al loro livello». FUTURO – «Io credo che, nel futuro immediato, la cultura di un club sarà decisiva in termini sportivi, amministrativi ed economici. Certo che cambieremo. Quello che stiamo passando è prima di tutto un trauma, personale e sociale. Cambierà tutto». Leggi su ...