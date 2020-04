Ruba furgone con dentro un pastore tedesco | beccato dai carabinieri grazie al gps

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScampia (Na) – Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il campo nomadi di via Cupa Perillo poiché era stata segnalata, dalla centrale di una società di antifurto satellitare, la presenza di un veicoloto. I poliziotti, giunti nel luogo indicato, hanno notato alcune persone accanto ad unche, alla loro vista, si sono date alla fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccare un giovane che aveva con se un cacciavite con cui aveva tentato di smontare la scatola nera installata sul mezzo; inoltre, hanno trovato, legato ad un albero, un caneche al momento del furto era all’interno del veicolo. D.O., 19enne serbo irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e ...