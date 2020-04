Morto l’attore Brian Dennehy | lo sceriffo ‘cattivo’ di Rambo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 aprile 2020) E', l'attore famoso anche per aver interpretato il ruolo delloWilliam Teasle nel film "" (1982). Aveva 81 anni. Ad annunciarne la morte avvenuta per cause naturali indipendenti dal Covid, la figlia Elisabeth, attrice anche lei. Una lunga carriera da coprotagonista quella di, in cui vestiva spesso il ruolo del 'cattivo'. Vincitore di due Tony Awards, un Golden Globe. Sui set del cinema hollywoodiano anni '80 ha recitato unocorrotto in 'Silverado' del 1985 con Kevin Kline e Kevin Costner, "Due volte nella vita" (1985) con Gene Hackman, "F/X" (1986) e il suo seguito "F/X2 - Replay di un omicidio" (1991), "Tutta colpa delle poste!" (1986) e "Pericolosamente insieme" del 1986 con Robert Redford e Terence Stamp, E ancora "Best Seller" (1987), "Gli irriducibili" (1988) con John Malkovich, "L'orologiaio" (1989), "Punto d'impatto" (1990). ...