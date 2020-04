La Fase 2 a scuole chiuse. Ossia: genitori, arrangiatevi (e pagate) (Di venerdì 17 aprile 2020) In Italia il supporto della rete familiare ha storicamente supplito alle carenze delle politiche pubbliche (per esempio, nel campo dell’assistenza agli anziani o in quella dell’accudimento dei bambini). Sulla famiglia la politica ha volentieri scaricato costi che non poteva – o più spesso, non voleva – sostenere (per esempio, in termini di costruzione di una capillare rete pubblica di asili nido).Non è dunque sorprendente che, anche in questi giorni in cui si discute animatamente della cosiddetta “Fase 2”, si assuma tacitamente che una parte rilevante dei costi di questa ripartenza saranno assorbiti ancora una volta dalle famiglie italiane.Fa tuttavia rabbia che nessuno faccia nemmeno finta di considerare il problema – nemmeno la regione Lombardia, da sempre auto-proclamata paladina della famiglia (ma, naturalmente, solo quando ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Fase 2 orari differenziati per uffici - fabbriche e scuole

