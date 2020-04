Chi tutela di più la sovranità | Mes e Eurobond a confronto

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 17 aprile 2020) Nelle ultime settimane nell’opinione pubblica italiana ed europea si è aperto il dibattito su quale strumento tra i finanziamenti del Meccanismo europeo di stabilità e gliproposti da diversi Paesi dell’Unione tuteli maggiormente la sovranità politica ed economica dei Paesi del Vecchio Continente. Il dibattito è oltremodo complesso, specie per le notevoli semplificazioni che vengono portate da una parte e dall’altra. In primo luogo perchè sul Mes si dà scontata una sua radicale modifica che dovrebbe passare per la revisione del trattato istitutivo del fondo salva-Stati, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e di una serie di complicati regolamenti comunitari che mal si concilia con i tempi brevi della crisi in corso. In secondo luogo perché gli ...