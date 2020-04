Se la task force deve fare i conti con la politica (oltre che con il coronavirus) (Di giovedì 16 aprile 2020) Emergenza coronavirus, la difficile collaborazione tra scienza e istituzioni: la task force rischia di dover fare i conti anche con la politica. La sensazione è che nelle ultime ore la task force incaricata dal governo stia facendo i conti, oltre che con l’emergenza coronavirus, anche con l’onda lunga della politica. Fonte foto: https://www.facebook.com/fontanaufficiale/Emergenza coronavius, la difficile collaborazione tra la politica e la scienza Partendo dal presupposto che tutti sono al lavoro per ripartire il prima possibile, è evidente che la politica abbia tempi diversi da quelli della scienza, notoriamente più prudente. Giuseppe Conte, nell’annunciare la proroga delle misure restrittive fino al prossimo 3 maggio, assicurava che si sarebbe fatto di tutto per allentare le misure anche prima, se possibile. E per garantire una ripresa ... Leggi su newsmondo Coronavirus - la task force di Colao e i malumori su ruolo e poteri : «Ma allora noi cosa ci stiamo a fare?»

Coronavirus - sette task force e 137 esperti : la babele per decidere la fase 2

