Perché la cassa integrazione non è l’80% dello stipendio in busta paga (Di giovedì 16 aprile 2020) La cassa integrazione non è l'80% dello stipendio e in moltissimi casi neanche l'80% della retribuzione globale ai sensi della normativa sul calcolo della cassa integrazione. Durante la cassa integrazione, anche per emergenza Coronavirus causale Covid-19, la maggior parte dei lavoratori percepiranno il massimale CIG, pari a 998,18 euro mensili, pari a 5,34 euro lordi ad ora di integrazione salariale, comprensivi di tredicesima e quattordicesima. Il netto in tasca percepito dipende dalla tassazione del lavoratore, ma non è l'80% della paga oraria. Ecco perché la cassa integrazione non è l'80% dello stipendio. Leggi su fanpage Cassa integrazione - l’allarme dei consulenti del lavoro : «Ecco perché non sarà pagata entro il 15 aprile»

