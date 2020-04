Mascherine | Conte fa lo spiritoso

LegaSalvini : CONTE COMPRÒ MASCHERINE PRIMA PER PALAZZO CHIGI, POI PER I MEDICI: SPUNTA DOCUMENTO - LegaSalvini : TUTTI CONTRO IL 'GIUSEPPI HOSPITAL' FDI E LEGA DOPO L'INCHIESTA DEL TEMPO: 'MASCHERINE PER IL PREMIER E OSPEDALI SG… - RaffaeleFitto : Il #31gennaio, quando #Conte dichiarava stato d’emergenza, a Lussemburgo si teneva Comitato #UE per la Sicurezza Sa… - enniogiannascol : RT @MarceVann: La bufala dell'ospedale Bunker di Palazzo Chigi. Un finto scoop de #IlTempo di Franco Bechis. - laura_maffi : Il Governo risponde a Lega e FdI su Conte e l’acquisto di mascherine per sé: “FFP3 mai consegnate” -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Conte Mascherine, Conte nel ridicolo “Ce lo ha ordinato la Dadone” Il Tempo Librerie ancora chiuse nonostante il via libera, le cartolerie ci provano

Nella prima giornata per la ripresa dell’attività, martedì 14, molti hanno preferito aspettare per organizzare meglio le misure di sicurezza obbligatorie ...

Oltre 40 mila mascherine e 1250 litri di gel: ecco le scorte di Palazzo Chigi

I capigruppo Riccardo Molinari e Francesco Lollobrigida, chiedevano la presenza al question time del premier Giuseppe Conte, che accusano di ''delirio di onnipotenza ... ma in circa 15 sedi differenti ...

Nella prima giornata per la ripresa dell’attività, martedì 14, molti hanno preferito aspettare per organizzare meglio le misure di sicurezza obbligatorie ...I capigruppo Riccardo Molinari e Francesco Lollobrigida, chiedevano la presenza al question time del premier Giuseppe Conte, che accusano di ''delirio di onnipotenza ... ma in circa 15 sedi differenti ...