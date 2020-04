Lo Monaco | Figc sta tentando di riprendere | ma alcuni protocolli non sono rispettabili

(Di giovedì 16 aprile 2020) In diretta a Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Pietro Lo, ex ds Catania: "Le conseguenze del Covid 19 le stiamo pagando tutti.

In diretta a Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex ds Catania: "Le conseguenze del Covid 19 le stiamo pagando tutti. Non penso sia plausibile un ritorno ad un’attività ...Oggi si riunirà la commissione medica della Figc per provare a stilare un programma di allenamenti ... È esattamente quello che ha fatto il Bayern Monaco per la ripresa degli allenamenti. Poi, a due o ...