Johnny Flynn diventa David Bowie: prime immagini del biopic - (Di giovedì 16 aprile 2020) Elisabetta Esposito È stata diffusa la prima clip di "Stardust", il biopic su David Bowie: l'artista sarà interpretato da un attore e cantante di origine sudafricana, Johnny Flynn È stata diffusa la prima clip di “Stardust”, il biopic su David Bowie. La star britannica è interpretata, come riporta il DailyMail, dal cantante e attore di origine sudafricana Johnny Flynn, che quest’anno sarà tra l'altro al cinema anche con “Emma”, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. C’è grande attesa per “Stardust” e questa clip apre uno squarcio su come Flynn abbia interpretato il Duca Bianco. Nel filmato, il personaggio di Bowie esprime dei dubbi sul possibile successo del suo terzo album negli Stati Uniti e cerca rassicurazioni in Ron Oberman - impersonato da Marc Maron: quest'ultimo gli ... Leggi su ilgiornale Stardust : David Bowie rivive nella prima clip del biopic con Johnny Flynn (Di giovedì 16 aprile 2020) Elisabetta Esposito È stata diffusa la prima clip di "Stardust", ilsu: l'artista sarà interpretato da un attore e cantante di origine sudafricana,È stata diffusa la prima clip di “Stardust”, ilsu. La star britannica è interpretata, come riporta il DailyMail, dal cantante e attore di origine sudafricana, che quest’anno sarà tra l'altro al cinema anche con “Emma”, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. C’è grande attesa per “Stardust” e questa clip apre uno squarcio su comeabbia interpretato il Duca Bianco. Nel filmato, il personaggio diesdei dubbi sul possibile successo del suo terzo album negli Stati Uniti e cerca rassicurazioni in Ron Oberman - impersonato da Marc Maron: quest'ultimo gli ...

fvckinmlkovich : RT @pondgitsune: Siccome sto vedendo troppo odio gratuito e infondato nei confronti di Johnny Flynn vi condivido questo video di lui in ful… - Noovyis : (Johnny Flynn è David Bowie nella prima clip di “Stardust”) Playhitmusic - - shalalalalleeh : @max_the_wicked evvai, ecco la conferma del mio sospetto che johnny flynn fosse peggior casting possibile - _maispourquoi_ : RT @pondgitsune: Siccome sto vedendo troppo odio gratuito e infondato nei confronti di Johnny Flynn vi condivido questo video di lui in ful… - yelenablv : RT @pondgitsune: Siccome sto vedendo troppo odio gratuito e infondato nei confronti di Johnny Flynn vi condivido questo video di lui in ful… -