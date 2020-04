In Other Waters - recensione (Di giovedì 16 aprile 2020) Il settore dei videogiochi ha una grande opportunità in questo periodo. Oltre a essere uno dei pochi a crescere approfittando di maggiori "occasioni d'uso" (siamo tutti a casa in quarantena, per dirla facile), ha un'attenzione, una quantità di occhi su di sé superiore al normale. Per questo, è con una certa soddisfazione che accogliamo titoli che seguono strade originali, percorsi mai provati per offrire esperienze che possano incuriosire anche pubblici diversi da quelli classicamente interessati ai videogiochi. In Other Waters è uno di questi titoli visto che, a nostra memoria, propone qualcosa di mai visto prima: impersonare una IA specializzata in biologia marina su pianeti alieni. La creazione del developer unico Gareth Damian Martin è catalogabile come gioco d'esplorazione pesantemente basato su narrativa. La storia che si dipana di fronte ... Leggi su eurogamer Bright Memory - In Other Waters e altre gemme indie già disponibili o da tenere d'occhio (Di giovedì 16 aprile 2020) Il settore dei videogiochi ha una grande opportunità in questo periodo. Oltre a essere uno dei pochi a crescere approfittando di maggiori "occasioni d'uso" (siamo tutti a casa in quarantena, per dirla facile), ha un'attenzione, una quantità di occhi su di sé superiore al normale. Per questo, è con una certa soddisfazione che accogliamo titoli che seguono strade originali, percorsi mai provati per offrire esperienze che possano incuriosire anche pubblici diversi da quelli classicamente interessati ai videogiochi. Inè uno di questi titoli visto che, a nostra memoria, propone qualcosa di mai visto prima: impersonare una IA specializzata in biologia marina su pianeti alieni. La creazione del developer unico Gareth Damian Martin è catalogabile come gioco d'esplorazione pesantemente basato su narrativa. La storia che si dipana di fronte ...

In Other Waters è uno di questi titoli visto che, a nostra memoria, propone qualcosa di mai visto prima: impersonare una IA specializzata in biologia marina su pianeti alieni. La creazione del ...

La campagna di raccolta fondi raccoglie oltre 27mila sterline (ne richiedeva 22mila) da quasi un migliaio di persone, facendo in modo che In Other Waters si trasformi in realtà. Ora che il gioco è ...

