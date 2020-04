Il calcio prova a rialzarsi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilci, avanti adagio, cercando la quadra per tornare in campo. L’incontro virtuale di ieri in Federè servito a immaginare delle linee guida per la ripresa del, o comunque intanto degli allenamenti, ma anche delle partite che si potrebbero iniziare a giocare alla fine del m

Il calcio ci prova, avanti adagio, cercando la quadra per tornare in campo. L’incontro virtuale di ieri in Federcalcio è servito a immaginare delle linee guida per la ripresa del calcio, o comunque ...Nella struttura si allenano anche altri atleti e gli obblighi di sicurezza sono difficili da garantire. Tutti i giocatori (anche gli stranieri) sono rimasti in zona, il 4 maggio sarebbero tutti a disp ...