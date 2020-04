Final Fantasy VII Remake è la terza esclusiva PS4 più venduta su PSN secondo le stime

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 16 aprile 2020)VIIsta andando molto bene dal punto di vista delle vendite, e questo non è certamente una sorpresa dato l'immenso clamore che circonda ildi uno dei giochi più amati della serie.Detto questo, è ancora interessante confrontarlo con altre uscite precedenti.Gamstat, un sito che tiene traccia delle vendite su PSN,VIIè già riuscito a ottenere 2,3 milioni di giocatori nei primi tre giorni dalla sua uscita. Questo dovrebbe equivalere a un dato di vendita digitale ufficiale quasi identico, anche se Square Enix non ha ancora rivelato nulla al momento.Finora,VIIè dietro solo a due giochi per PlayStation 4 first party, Spider-Man di Insomniac e God of War di Sony Santa Monica. Spider-Man poteva contare su 3 milioni di giocatori dopo i primi tre giorni dal suo lancio, mentre ...