«Dimmi cos'hai», Gianluca Grignani torna a cantare (Di giovedì 16 aprile 2020) Un album, Gianluca Grignani non lo pubblica dal 2014. Quell'anno, è stato di A volte esagero. Poi, non è seguito più nulla. Il Joker della musica italiana si è fermato, vittima della vita e delle sue peripezie, di incidenti, guai giudiziari e crisi di panico. Nessun disco inedito, nessun progetto. Solo, una raccolta e qualche singolo. La progettualità, Grignani, sembrava averla dimenticata. Ma una svolta è, finalmente, arrivata. Leggi su vanityfair

grignanipage : Questo è l’intro in anteprima per voi, del nuovo singolo in uscita venerdì 17.04. 2020 DIMMI COS’HAI Dal backsta… - grignanipage : Ci sentiamo venerdì 17 ?? Siete curiosi di sentire il nuovo singolo? 17.04.2020 DIMMI COS’HAI #newsingle… - GinoGrignaniric : RT @grignanipage: Questo è l’intro in anteprima per voi, del nuovo singolo in uscita venerdì 17.04. 2020 DIMMI COS’HAI Dal backstage di… - ZioDiegoj : RT @grignanipage: Questo è l’intro in anteprima per voi, del nuovo singolo in uscita venerdì 17.04. 2020 DIMMI COS’HAI Dal backstage di… - drunyoh : RT @grignanipage: Questo è l’intro in anteprima per voi, del nuovo singolo in uscita venerdì 17.04. 2020 DIMMI COS’HAI Dal backstage di… -

