Caressa | Gli atleti devono riprendere l' attività fisica | possono bastare anche 15

(Di giovedì 16 aprile 2020)

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato della ripresa del campionato: "Non siamo più concentrati sul 'se' si gioca, ma sul 'quando'. Gli atleti devono tornare a ...In queste settimane di emergenza sanitaria la situazione è cambiata e si è passati dal 'se' al 'quando' ripartirà il calcio. Ora occorre concentrarsi sul 'come', a prescindere dallo sviluppo o ...