Borse asiatiche incerte. Tokyo chiude in rosso (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – I mercati asiatici chiudono una seduta incerta, in risposta all’apprezzamento del dollaro, innescato dall’avversione al rischio degli investitori internazionali. Restano in primo piano le preoccupazioni per l’impatto del coronavirus sull’economia globale. A Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso con un ribasso dell’1,27% a 19.302 punti, mentre il Topix è sceso dell’1,34% a 925 punti. chiude sulla parità la borsa di Seoul con un +0,06%. Meglio le Borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,21% e Shenzhen lo 0,42%. Peggio Taiwan che cede lo 0,69%. IN ordine sparso le altre Borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,67% seguita da Jakarta (-3,14%) e Bangkok (-1,73%). In attivo Singapore (+0,67%) e Kuala Lumpur (+0,07%). In rialzo la borsa di Mumbay (+0,66%), mentre Sydney ... Leggi su quifinanza Borse asiatiche incerte nonostante misure espansive Cina

Borse asiatiche chiudono in rialzo nonostante calo export Cina

Si allenta la tensione sui listini, dopo un mercoledì nero sulle Borse globali. Occhio sullo spread BTp-Bund, dopo l’allargamento di ieri ...

Borse, banche, Btp e petrolio: soffrono tutti

COREA, IL VOTO PREMIA IL PRESIDENTE MOON Deboli stamane le Borse asiatiche. Tokyo cede l‘1,3% mentre crescono le critiche sulla gestione soft dell’emergenza da parte di Shinzo Abe. In modesto calo ...

