Una call a tre con Franceschini e Bonafede e Conte strappa la tregua sul Mes (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una conference call tra il premier Giuseppe Conte e i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonso Bonafede e Dario Franceschini, dietro la tregua siglata sul Mes. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio avrebbe lavorato alle divisioni che animavano la maggioranza mettendo insieme i capofila dei due partiti di maggioranza: un chiarimento a tre in videoconferenza che ha anticipato il post - subito condiviso sia da Franceschini che da Bonafede - con cui Conte ha messo nero su bianco la tregua.Durante la conversazione il presidente del Consiglio avrebbe spiegato alle due anime del governo - distantissime sul Mes - come fosse del tutto deleterio dividersi ora sul fondo Salva Stati, rischiando di minare anche la partita che il governo sta portando avanti in Europa sui cosiddetti Coronabond.“Mi paiono ragionevoli e condivisibili le parole del Presidente ... Leggi su huffingtonpost As - Callejon - nessuna chiusura per il rinnovo : resta rapporto di stima e rispetto

Coronavirus - a tutti i delatori incalliti faccio una proposta : denunciate anche gli evasori

Papa Giovanni XXIII "Il Papa buono"/ Video frase Giovanni Roncalli : "date una carezza ai vostri bambini" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una conferencetra il premier Giuseppee i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonsoe Dario, dietro lasiglata sul Mes. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio avrebbe lavorato alle divisioni che animavano la maggioranza mettendo insieme i capofila dei due partiti di maggioranza: un chiarimento a tre in videoconferenza che ha anticipato il post - subito condiviso sia dache da- con cuiha messo nero su bianco la.Durante la conversazione il presidente del Consiglio avrebbe spiegato alle due anime del governo - distantissime sul Mes - come fosse del tutto deleterio dividersi ora sul fondo Salva Stati, rischiando di minare anche la partita che il governo sta portando avanti in Europa sui cosiddetti Coronabond.“Mi paiono ragionevoli e condivisibili le parole del Presidente ...

HuffPostItalia : Una call a tre con Franceschini e Bonafede e Conte strappa la tregua sul Mes - FBKcom : Caccia alle #FakeNews su #COVID19: l’unione fa la forza! - joac0armendariz : como se pone better call saul nono una sal - Frances96440857 : @VodafoneIT ho sottoscritto una promozione con il vostro call center, mi hanno fatto addebito su carta ma non ho r… - downeymore : @gh0stpearl Ma tu le hai viste le foto dove farrell in full graves costume ha fatto una skype call a un evento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una call Una call a tre con Franceschini e Bonafede e Conte strappa la tregua sul Mes L'HuffPost Conte chiama Bonafede e Franceschini, tregua sul Mes

Una conference call tra il premier Giuseppe Conte e i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonso Bonafede e Dario Franceschini, dietro la tregua siglata sul Mes. A quanto apprende l'Adnkronos, il ...

Una call a tre con Franceschini e Bonafede e Conte strappa la tregua sul Mes

Una conference call tra il premier Giuseppe Conte e i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonso Bonafede e Dario Franceschini, dietro la tregua siglata sul Mes. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, ...

Una conference call tra il premier Giuseppe Conte e i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonso Bonafede e Dario Franceschini, dietro la tregua siglata sul Mes. A quanto apprende l'Adnkronos, il ...Una conference call tra il premier Giuseppe Conte e i due capidelegazione di M5S e Pd, Alfonso Bonafede e Dario Franceschini, dietro la tregua siglata sul Mes. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, ...