Raggi | “Scuole | università e uffici con orari scaglionati per eliminare le ‘ore di punta’”

Il Comune di Roma comincia a riflettere sulla futura riapertura di negozi, uffici, scuole e università. Per evitare affollamenti nell'ora di punta, la sindaca Raggi ha annunciato che una soluzione potrebbe essere l'apertura ad orari scaglionati. La parola d'ordine è gradualità: a Wuhan si era tornati a contagi zero, ma appena hanno riaperto sono tornati i contagi. Una ricaduta sarebbe terribile", ha dichiarato Raggi a Radio 1.

