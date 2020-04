Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip | “Sei un disastro!” Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è arrivato secondo al Grande Fratello Vip. Al testa a testa di mercoledì scorso, durante la finale del reality, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimoha perso al televoto contro Paola Di Benedetto, che ha raggiunto il 56% delle preferenze. Poco male per lui:ha trovato l’amore con, anche se dovrà aspettare per vivere a pieno la relazione con l’influencer squalificata dal GF Vip per le frasi contro Andrea Denver. Sì, perché una volta uscito dalla Casa,junior ha fatto ritorno a casa di mamma Eleonora, mentre la modella si trova attualmente in Sicilia. E finché non terminerà l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, i due ex gieffini non potranno incontrarsi e bere quella famosa birra al tramonto, sulla spiaggia di Fregene, che si erano promessi durante ...