Matteo Salvini: “Berlusconi favorevole a Mes? Non mi interessa, non è un derby” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Torna ad esprimersi il leader della Lega Matteo Salvini sulla contorta questione Mes. E a proposito della posizione di Silvio Berlusconi, che sembrerebbe favorevole al Mes, Salvini: “Il Mes non è una questione di tifoserie”. Il leader della Lega Matteo Salvini dice la sua sulla questione Mes. Più in particolare questa volta si esprime a … L'articolo Matteo Salvini: “Berlusconi favorevole a Mes? Non mi interessa, non è un derby” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Matteo Salvini posta il video del bilocale a Milano in cui vive

"Che impressione mi ha dato Conte". Anche l'anti-salviniana Aprile difende Matteo. A Otto e mezzo - la Gruber resta di sasso

Avete mai visto l’ex moglie di Matteo Salvini? Una famosa giornalista [FOTO] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Torna ad esprimersi il leader della Legasulla contorta questione. E a proposito della posizione di Silvio Berlusconi, che sembrerebbeal: “Ilnon è una questione di tifoserie”. Il leader della Legadice la sua sulla questione. Più in particolare questa volta si esprime a … L'articolo: “Berlusconi? Non mi, non è un derby” proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Spiace dover tornare a parlare di Matteo Salvini, ma uno che riesce a sbagliare politicamente tutto merita di sicur… - davidefaraone : Caro Matteo Salvini, comparire su una delle tue foto segnaletiche per me è sempre una medaglia al valore. Però vorr… - LegaSalvini : #SALVINI: 'IL MES NON SERVE, PROPONIAMO L'EMISSIONE STRAORDINARIA DI BUONI DEL TESORO DEDICATI AGLI ITALIANI' - PetrazzuoloF : RT @Iperbole_: Erano questi da cui dovevamo prendere esempio in Emilia-Romagna, ci dicevano Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. Menomale c… - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: Dal Vangelo secondo Matteo Salvini; A mare il prossimo. -