Cellino: «Se serve che il Brescia retroceda per salvare il calcio, ci vado a testa alta in Serie B» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Massimo Cellino è una furia ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio24. Queste le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino è un fiume in piena ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio24. Queste le parole del presidente del Brescia sulla possibile ripresa della Serie A. RIPRESA – «La FIFA dice finiamola qui, il CONI anche, la nostra Federazione ricorda il Governo che forma un sacco di commissioni. Stiamo vivendo una tragedia, vivo a Brescia e sto vedendo cose che non auguro a nessuno di vedere, ecco perché mi arrabbio. Ci si nasconde dietro i problemi economici. L’azienda calcio è l’unica in grado di risollevarsi e ripartire in autonomia, senza chiedere aiuti a Governo e a nessuno, ci nascondiamo dietro consigli di burocrati non coinvolti nell’azienda calcio. Giocatori pagati per giocare ... Leggi su calcionews24 Brescia - Cellino non vuole giocare. E per la salvezza serve un mezzo miracolo

