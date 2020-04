(Di mercoledì 15 aprile 2020) La regioneha annunciato che renderàl’usoall’esterno per proteggersi dal coronavirus, come in Lombardia. Lo ha riferito la regione stessa con un comunicato stampa in cui sostiene che l’obbligo – su cui non ci sono

ilpost : Anche il Piemonte renderà obbligatorio l’uso della mascherina - ItalianAirForce : #Covid19: anche a #Torino continua il supporto dell’#AeronauticaMilitare impegnata nei lavori di allestimento di un… - EnricoBattist : Anche oggi il Piemonte (3,05%) prima regione e sopra la media nel numero di contagiati totali. Tutte le altre regio… - SteffPy : RT @ilpost: Anche il Piemonte renderà obbligatorio l’uso della mascherina - dany__1_ : RT @albertoinfelise: Quello che sta succedendo in Lombardia e Piemonte purtroppo vede tra i colpevoli anche gli elettori. Specialmente in L… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Piemonte

Ore 17.12 - In Piemonte obbligo di mascherine per tutti Anche il Piemonte, dopo la Lombardia, va verso l’obbligo delle mascherine per la ripartenza. “Prima di renderle obbligatorie era fondamentale ...L'indignazione, anche per la tempistica dei divieti (per quanto preannunciati in un punto stampa ... "Almeno si sarebbe potuto pronunciare l'11 aprile nei tempi dei suoi colleghi di Lombardia, ...