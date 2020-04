Alessandro Graziani desiderio impellente | Corteggiatore pronto a tutto a Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sembra non essersi perso minimamente d’animo è torna alla carica per conquistare il cuore di Giovanna a tutti i costi. Ildi dimostra paziente e con un forte. Lunedì 20 Aprile tornerà in ondacon un nuovo format chiamato “corteggiale con le parole” e vedrà protagoniste Gemma Galgani … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.