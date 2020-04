UE | Gentiloni | arriveremo a emissione comune

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – “Oggi siamo in un contesto completamente diverso” da dieci anni fa, dai tempi della Troika e dell’esperienza della Grecia. Il MES oggi offre “una linea di credito vantaggiosa e ogni singolo Paese, inclusa l’Italia, può decidere se utilizzarla o no: è una scelta sovrana che ogni Paese prenderà nelle prossime settimane”. Lo ha detto il Commissario Ue all’Economia Paoloin un’intervista alla Rai.ha anche spiegato che cosa, secondo lui, non si è capito dei Paesi del Nord. “Paesi come la Germania hanno una loro spinta populista e nazionalista che attacca i governi dicendogli siete troppo flessibili, aperti nei confronti dei Paesi del Sud. E’ un paradosso. Ma sono gli stessi nazionalisti e populisti che si dichiarano molto collegati tra loro che usano argomenti ...