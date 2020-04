Maurizio Battista a maggio su Rai 2 con un nuovo programma (Di martedì 14 aprile 2020) Maurizio Battista Maurizio Battista torna su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di maggio, per un totale di tre puntate in prima serata. “E’ il racconto di trent’anni di storia, fatto in una casa particolare. E’ una cosa molto bella, nostalgica, fatta con la Ballandi, col cuore. Sarà commuovente e divertente” ha confermato il comico romano a La Vita in Diretta. Tagliato il traguardo dei 30 anni dall’esordio in TV (nel 1989 a Fantastico), Battista torna dunque su Rai 2, dove in occasione delle ultime festività natalizie ha condotto la serata speciale (16 dicembre 2019) Natale a Casa Battista. Con un programma vero e proprio, invece, manca sulla seconda rete da sette anni, quando fu protagonista dello show Tutte le strade portano a… del 2013. Negli ultimi ... Leggi su davidemaggio Maurizio Battista/ “A maggio mio show su Rai 2 - quando finirà tutto un caffé al bar”

Maurizio Battista basta con le canzoni dal balcone e accusa la D’Urso

Coronavirus Maurizio Battista dure critiche alle canzoni dai balconi poi accusa la D’Urso (Di martedì 14 aprile 2020)torna su Rai 2 con undal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di, per un totale di tre puntate in prima serata. “E’ il racconto di trent’anni di storia, fatto in una casa particolare. E’ una cosa molto bella, nostalgica, fatta con la Ballandi, col cuore. Sarà commuovente e divertente” ha confermato il comico romano a La Vita in Diretta. Tagliato il traguardo dei 30 anni dall’esordio in TV (nel 1989 a Fantastico),torna dunque su Rai 2, dove in occasione delle ultime festività natalizie ha condotto la serata speciale (16 dicembre 2019) Natale a Casa. Con unvero e proprio, invece, manca sulla seconda rete da sette anni, quando fu protagonista dello show Tutte le strade portano a… del 2013. Negli ultimi ...

DomenicoMazzil5 : RT @vitaindiretta: Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta https://t.c… - annatomasi1 : RT @vitaindiretta: Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta https://t.c… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta https://t.c… - vitaindiretta : Sono in collegamento con noi Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti ?? Ora a #LaVitaInDiretta - VitaMarko83 : Questa l'avete scritta per Maurizio Battista vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Battista Maurizio Battista a maggio su Rai 2 con un nuovo programma DavideMaggio.it Maurizio Battista a maggio su Rai 2 con un nuovo programma

Maurizio Battista torna su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di maggio, per un totale di tre puntate in prima serata. “E’ il racconto di ...

Il Poco di Tanto

Maurizio Battista torna su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di maggio, per un totale di tre puntate in prima serata.

Maurizio Battista torna su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di maggio, per un totale di tre puntate in prima serata. “E’ il racconto di ...Maurizio Battista torna su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo Il Poco di Tanto. Andrà in onda a partire dalla metà di maggio, per un totale di tre puntate in prima serata.