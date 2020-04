Lecce, Sticchi Damiani: «Ripresa Serie A? Vietato forzare i tempi» (Di martedì 14 aprile 2020) Sticchi Damiani spera che la Serie A possa ripartire, ma solo se sarà garantito un rischio di contagio nullo per i calciatori del Lecce Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha chiarito ai microfoni di Radio Centro Suono Sport la posizione della società salentina riguardo alla possibile Ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue parole. «Siamo favorevoli alla Ripresa, ma solo a rischio zero. La FIGC ci comunichi una data ultima per la ripartenza. La scadenza dei contratti? E’ un altro ostacolo alla regolarità del torneo. Alcuni anni fa insieme ad un gruppo di soci abbiamo deciso di rilevare il Lecce per salvare questa gloriosa società, patrimonio della nostra terra. Di base vivo e lavoro a Roma, ma volevo restituire al Salento quanto ho ricevuto di bello dalla mia terra. Sulla Ripresa del campionato la nostra linea, come Lecce ... Leggi su calcionews24 Lecce - Sticchi Damiani : «Rischio Serie B? Non importa - vogliamo giocare»

