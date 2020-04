Instagram | le dirette si possono vedere da pc

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Instagram ha una nuova funzione desktop che ci sarà molto utile in tempi di quarantena. Le dirette che potevamo seguire solo via smartphone sono disponibili anche da pc e l’usability è molto simile. Basta andare nella sezione storie che compare a destra del feed, e cliccare accanto alla foto profilo dove appare il riquadro «diretta». Rispetto al layout per smartphone, i commenti delle dirette da desktop non si sovrappongono al video, ma sono disponibili in una colonna laterale con sfondo bianco. Il che, rende tutto più ordinato.