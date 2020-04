Ecco il modulo per accedere ai prestiti agevolati del Dl imprese (Di martedì 14 aprile 2020) È disponibile online sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Lo spiega il Ministero per lo sviluppo economico dopo il via libera della Ue al Dl imprese. Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all'Abi per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria. Intanto è giunto il via libera dall'Europa al decreto imprese varato la scorsa settimana per assicurare liquidità alle aziende. Con due decisioni distinte la Commissione europea ha dato l'ok alle misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie ... Leggi su iltirreno.gelocal Ecco il modulo per accedere ai prestiti agevolati del Dl imprese

Covid-19 - fondi imprese : ecco il modulo per i prestiti da 25.000 euro. Bonus in pagamento domani

