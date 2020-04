Coronavirus, bimba di 6 mesi contagiata dopo l’intervento a cuore aperto (Di martedì 14 aprile 2020) Questa è la storia di una bambina che alla sua nascita è stata operata d’urgenza a cuore aperto. Ora ad aggravare la situazione è arrivato anche il Covid-19. Infatti la piccola Erin Bates, di soli sei mesi è risultata positiva al Coronavirus. La bimba è nata con un grave problema al cuore e al torace, che hanno reso necessario l’intervento d’urgenza. La piccola è continuamente attaccata alle macchine, unico mezzo che le permettono di respirare. La neonata è ricoverata presso l’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool. La mamma è l’unico adulto ad avere il permesso di assisterla ventiquattro ore su ventiquattro. Il papà è stato allontanato e messo in quarantena a causa dell’alto rischio contagio. Rabbia e preoccupazioni sono i sentimenti predominanti espressi dalla famiglia di ... Leggi su bigodino Bimba di 6 mesi ha Coronavirus/ Nata "contro" la scienza - già operata a cuore aperto

In ospedale per un intervento al cuore - si ammala di coronavirus : il dramma di una bimba di 6 mesi

Coronavirus - bimba di sei mesi positiva al Covid-19. La storia della piccola Erin Bates - che soffre già di patologie cardiache (Di martedì 14 aprile 2020) Questa è la storia di una bambina che alla sua nascita è stata operata d’urgenza a. Ora ad aggravare la situazione è arrivato anche il Covid-19. Infatti la piccola Erin Bates, di soli seiè risultata positiva al. Laè nata con un grave problema ale al torace, che hanno reso necessario l’intervento d’urgenza. La piccola è continuamente attaccata alle macchine, unico mezzo che le permettono di respirare. La neonata è ricoverata presso l’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool. La mamma è l’unico adulto ad avere il permesso di assisterla ventiquattro ore su ventiquattro. Il papà è stato allontanato e messo in quarantena a causa dell’alto rischio contagio. Rabbia e preoccupazioni sono i sentimenti predominanti espressi dalla famiglia di ...

fanpage : I genitori della piccola hanno voluto mostrare le sue foto in ospedale per sensibilizzare le persone #14aprile - LaCnews24 : ''Andra' tutto bene'', bimba dona disegno a un carabiniere al posto di blocco #calabrianotizie #newscalabria - ElisabettaPolet : RT @fanpage: I genitori della piccola hanno voluto mostrare le sue foto in ospedale per sensibilizzare le persone #14aprile - giovannaconfal4 : RT @fanpage: I genitori della piccola hanno voluto mostrare le sue foto in ospedale per sensibilizzare le persone #14aprile - zazoomblog : Bimba di 6 mesi ha Coronavirus- Nata contro la scienza già operata a cuore aperto - #Bimba #Coronavirus-… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimba Coronavirus, bimba di 6 mesi contagiata dopo l'intervento a cuore aperto ora lotta per la vita attaccata al respiratore Il Messaggero Salute Coronavirus: la bella notizia arriva da Roma. Dimessi dal Bambino Gesù due bambini di Frosinone

La notizia più bella del giorno per la provincia di Frosinone arriva da Roma, più precisamente dalla sede di Palidoro (Fiumicino) dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la struttura dove vengono ...

Coronavirus, la ricetta di Macron: un altro mese di chiusura totale. Poi scuole aperte

Il totale ieri sera era di 14.967 vittime, confermando che la Francia fa parte ormai dei Paesi più colpiti in Europa. Molta prudenza nelle sue parole, tanto che ha invitato le persone fisicamente più ...

La notizia più bella del giorno per la provincia di Frosinone arriva da Roma, più precisamente dalla sede di Palidoro (Fiumicino) dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la struttura dove vengono ...Il totale ieri sera era di 14.967 vittime, confermando che la Francia fa parte ormai dei Paesi più colpiti in Europa. Molta prudenza nelle sue parole, tanto che ha invitato le persone fisicamente più ...