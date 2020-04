Ambrosini: «Al Milan serve chiarezza, manca unione di intenti» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha parlato della società del Milan attuale: le sue parole su ciò che non va L’ex rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto in diretta su Instagram. Per lui anche un’analisi sui problemi della società del Milan attuale. «Io credo che al Milan serva chiarezza di ruoli, in una società deve esserci un’unione di intenti su chi fa cosa. La sensazione è che non ci fosse un’unità di intenti tra la dirigenza e poi è diventato chiaro che non si capiva chi dovesse prendere certe decisioni. In una società ci vuole la chiarezza tale per cui che chi lavora con determinati ruoli, se piace un giocatore e ad un altro non piace bisogna capire chi prende la decisione finale. Il punto è che in alcune società è normale avere più decisioni che ... Leggi su calcionews24 Milan - Ambrosini svela : «Abbiamo quasi costretto Maldini a rinnovare» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Massimo, ex giocatore rossonero, ha parlato della società delattuale: le sue parole su ciò che non va L’ex rossonero Massimoè intervenuto in diretta su Instagram. Per lui anche un’analisi sui problemi della società delattuale. «Io credo che alservadi ruoli, in una società deve esserci un’disu chi fa cosa. La sensazione è che non ci fosse un’unità ditra la dirigenza e poi è diventato chiaro che non si capiva chi dovesse prendere certe decisioni. In una società ci vuole latale per cui che chi lavora con determinati ruoli, se piace un giocatore e ad un altro non piace bisogna capire chi prende la decisione finale. Il punto è che in alcune società è normale avere più decisioni che ...

A questi bisogna aggiungere: Zambrotta, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Pato, Cassano e Ronaldinho ... Come lo stesso Ibrahimovic che dopo il Milan ha fatto il giro del mondo e adesso è tornato in ...

