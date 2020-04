Nuova ordinanza in Veneto, Zaia: "Via il limite dei 200 metri" (Di lunedì 13 aprile 2020) In Veneto obbligo di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa ma non ci sarà più il limite di 200 metri da casa per le attività motorie, basterà restare in prossimità dell'abitazione: sono alcune delle misure contenute nella Nuova ordinanza illustrata dal presidente della Regione, Luca Zaia, che sarà in vigore fino al 3 maggio. Chi ha una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa. Zaia ha spiegato che aver tolto il limite dei 200 metri. "È un atto di fiducia verso i veneti", ma comuqnue le attività motorie dovranno essere limitate a un'area vicina alle casa e vanno svolte sempre singolarmente. "Per ogni spostamento fuori dalla propria abitazione è obbligatorio indossare mascherine e guanti", ha aggiunto. Quanto alle feste del 25 aprile e del primo maggio viene ribadito che sarà ... Leggi su agi "Troppi in giro? Fate una nuova ordinanza". Caos in Lombardia - Beppe Sala contro Gallera : clamorosa topica del sindaco

