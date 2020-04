Lazio | Diaconale su Rezza | «A volte il tifo dà alla testa | faccia lo scienziato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020)condanna le parole didurante la conferenza stampa della Protezione Civile: la replica del portavoce della, portavoce della, non ha gradito la recente battuta di, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, sulla ripresa della Serie A (“Da romanista manderei a monte tutto…”). Ecco la replica del biancoceleste, ripresa da AdnKronos: «Alleilcolpisce anche gli scienziati e dà… esperti che sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziatino gli scienziati e non isi. Sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energiaricerca di una cura o di un vaccino che possa ...