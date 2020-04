Il contagio continua a rallentare

Leggi su agi

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sono 159.516 i casi totali dida coronavirus in Italia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato ieri. Secondo i dati diffusi nell'aggiornamento quotidiano alla protezione civile, sono 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più (ieri +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (ieri +1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (ieri +431). Degli attualmente positivi, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 3.260 in terapia intensiva (83 in meno rispetto a ieri) e 72.333 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 1.046.910 (+36.717 in più).