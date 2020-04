È Pasquetta | si festeggia il Lunedì dell’Angelo senza gite

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sul calendario c’è scritto Lunedì dell’Angelo. Quest’anno cade il 13 aprile e per tutti è Pasquetta. È il giorno che segue la Pasqua ed è festivo. La tradizione lo vuole giorno di gite fuori porta, che nel 2020 non si possono e non si devono fare. Per la Chiesa è festa, anche se non di precetto, non è cioè obbligatorio andare a messa.