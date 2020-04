Buoni spesa, picco di richieste nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli (Di lunedì 13 aprile 2020) Al momento risulta che siano stati già spesi il 25 per cento dei titoli di spesa emessi. L’amministrazione sta procedendo a inviare i Buoni ‘a blocchi’ per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati. Sono scaduti i tempi per la richiesta dei Buoni spesa. Sono state registrate 18239 domande inviate al Comune di Napoli di cui circa 14200 quelle accettate per un importo complessivo di circa 4 milioni e 500mila euro. Il link per inviare le richieste era stato pubblicato sabato scorso e giovedì 9 aprile sono stati emessi i primi Buoni attraverso l’invio dei pin ai cittadini. Sul totale delle domande arrivate il 15 per cento, pari a duemila e 800 istanze, sono giunte attraverso il numero 0817955555 attivato dall’amministrazione, i Caf, associazioni e parrocchie che hanno aiutato i cittadini nella compilazione del ... Leggi su 2anews Coronavirus - spuntano i furbetti dei buoni spesa : scoperte decine di richieste doppie o illegittime

