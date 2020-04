Bari, vede un giovane rider appoggiato alla sua auto: 21enne si affaccia dal balcone e spara (Di lunedì 13 aprile 2020) Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri di Bari per aver sparato contro un rider che si era appoggiato alla sua auto, parcheggiata sotto l'abitazione del giovane. Il ragazzo si è affacciato e, infastidito dal fatto che il fattorino si era poggiato alla vettura, ha fatto partire un colpo d'arma da fuoco direttamente dal suo balcone. Leggi su fanpage Martina Colombari atomica - salta il bottone della camicia e si vede il seno - fan i delirio [FOTO]

La Popolare di Bari non è un’eccezione : siamo noi che facciamo finta di non vedere

Martina Colombari incidente bollente : salta il bottone della camicetta e si vede tutto [FOTO] (Di lunedì 13 aprile 2020) Unè stato arrestato dai carabinieri diper aver sparato contro unche si erasua, parcheggiata sotto l'abitazione del. Il ragazzo si èto e, infastidito dal fatto che il fattorino si era poggiatovettura, ha fatto partire un colpo d'arma da fuoco direttamente dal suo

francopillitu : @maskedhistoria Ok Jeeg ma l'ironia non si capiva. Avresti potuto scrivere: ' spiaggia di Bari stamattina, inquali… - meirodrama : si vede che a Torino non esiste la controra perché se a Bari qualcuno avesse messo la musica così alta prima delle… - LaGazzettaWeb : Coronavirus, carabinieri Bari: «Pasqua in comitiva sul terrazzo? L'elicottero vi vede» - JagerMichael_IT : @giuslit Si vede lontano un miglio che è abituato a ragionare con la logica del posto ... neanche nelle strade di… - Telebari : VEDE DI RABBIA 07 04 2020 - #Bari #Notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Bari vede Bari, vede un giovane rider appoggiato alla sua auto: 21enne si affaccia dal balcone e spara Fanpage.it Il calciomercato di Serie B potrebbe vedere il ritorno, dal 2020/21, di Fabio Grosso: numerosi club interessati all’ex terzino

Prima di Brescia, Grosso era già stato protagonista in cadetteria soprattutto alla guida dell’Hellas Verona e del Bari. Sull’ex terzino della Nazionale di Lippi ci sarebbe ... Il calciomercato di ...

Vede il fattorino che si appoggia alla sua auto e gli spara dal balcone

E' l'accusa di cui dovrà rispondere un 21enne, che ieri a Bari, nel quartiere Madonnella, ha aperto il fuoco contro un fattorino, "reo" di essersi appoggiato alla sua macchina. Secondo quanto ...

Prima di Brescia, Grosso era già stato protagonista in cadetteria soprattutto alla guida dell’Hellas Verona e del Bari. Sull’ex terzino della Nazionale di Lippi ci sarebbe ... Il calciomercato di ...E' l'accusa di cui dovrà rispondere un 21enne, che ieri a Bari, nel quartiere Madonnella, ha aperto il fuoco contro un fattorino, "reo" di essersi appoggiato alla sua macchina. Secondo quanto ...