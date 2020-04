Bari, picchia la compagna per strada: polizia lo identifica tramite video diffuso sui social (Di lunedì 13 aprile 2020) Un video violento, in cui si vede un uomo di 45 anni picchiare la compagna di 23, scaraventandola contro la portiera di una macchina e continuando a prenderla a calci e pugni quando si trova a terra: queste le immagini finite sui social e arrivate anche al sindaco di Bari, che ha trasmesso il filmato alla polizia. Gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare l'uomo, e lo hanno denunciato applicando la normativa sul Codice rosso. La donna, da parte sua, non ha voluto esporre denuncia contro il compagno. Leggi su fanpage Bari uomo picchia convivente - dura la reazione di Decaro - “la ragazza trovi il coraggio di ribellarsi a quell’uomo violento”

Bari quartiere Libertà - picchia selvaggiamente la sua compagna per strada - individuato l’autore è un pregiudicato di 45 anni

Bari - donna picchia medico del pronto soccorso. L’Ordine : “Poi la vita chi te la salva?” (Di lunedì 13 aprile 2020) Unviolento, in cui si vede un uomo di 45 annire ladi 23, scaraventandola contro la portiera di una macchina e continuando a prenderla a calci e pugni quando si trova a terra: queste le immagini finite sui social e arrivate anche al sindaco di, che ha trasmesso il filmato alla. Gli agenti sono riusciti are e rintracciare l'uomo, e lo hanno denunciato applicando la normativa sul Codice rosso. La donna, da parte sua, non ha voluto esporre denuncia contro il compagno.

Budulacci70 : RT @Orli1983: Bari, un uomo picchia in strada la ragazza di sua figlia Senza parole. Uomo di merda. - Redblack__1980 : RT @Orli1983: Bari, un uomo picchia in strada la ragazza di sua figlia Senza parole. Uomo di merda. - jnterista494_4 : RT @Orli1983: Bari, un uomo picchia in strada la ragazza di sua figlia Senza parole. Uomo di merda. - streetloveitaly : RT @Orli1983: Bari, un uomo picchia in strada la ragazza di sua figlia Senza parole. Uomo di merda. - Pietro__Bruno : RT @PippiCalz: #iorestoacasama Le donne a casa sono ancora più vulnerabili. @nonunadimeno -