“Si copra la bocca…” | Maddalena Corvaglia una furia | l’ex velina litiga in strada con un

Lo sfogo di Maddalena Corvaglia su Instagram In questo periodo d'emergenza per il Coronavirus tutti siamo in apprensione, soprattutto quando si esce fuori di casa per andare a fare la spesa. Qualche ora fa Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia ha avuto una brutta disavventura nella città in cui vive. Attraverso delle Stories sul suo seguitissimo account Instagram la soubrette ha avuto un duro sfogo per quello che sta accadendo nelle strade di Milano. Molta gente sta prendendo alla leggere le misure di sicurezza andando in giro senza guanti e mascherine, anche se in Lombardia ormai è obbligatorio. Il motivo della sua rabbia è legato ad un episodio che l'ha coinvolta in prima persona. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. L'ex velina ha uno scontro in strada con una passante Maddalena Corvaglia ha avuto un acceso ...

