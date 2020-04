«Scrivi 104»: il commovente modo della Lega Macerata (ma non è una pagina ufficiale) per stare vicino a Salvini (Di sabato 11 aprile 2020) La pagina facebook della Lega di Macerata ha pubblicato, prendendolo per vero, un meme su Salvini che invita a scrivere 104 (come la legge sulle disabilità…) nei commenti dopo lo slogan: “Conte bugiardo peggio di Pinocchio. Se sei d’accordo con me Scrivi ‘104’ nei commenti”. La foto ha in effetti il simbolo della Lega per Salvini premier ma la scritta è stata aggiunta con un programma di fotoritocco. EDIT: La Lega Macerata non è la pagina ufficiale dei leghisti di Macerata, come ci fanno sapere: «La pagina a cui fare affidamento è nominata “Lega Provincia di Macerata”». L’originale è stata pubblicata su Facebook da Matteo Salvini in occasione del suo 45esimo compleanno nel marzo 2018: la stessa immagine è stata utilizzata tempo fa per creare una falsa frase contro i napoletani ... Leggi su nextquotidiano «Scrivi 104» : il commovente modo della Lega Macerata per stare vicino a Salvini (Di sabato 11 aprile 2020) Lafacebookdiha pubblicato, prendendolo per vero, un meme su Salvini che invita a scrivere 104 (come la legge sulle disabilità…) nei commenti dopo lo slogan: “Conte bugiardo peggio di Pinocchio. Se sei d’accordo con me‘104’ nei commenti”. La foto ha in effetti il simboloper Salvini premier ma la scritta è stata aggiunta con un programma di fotoritocco. EDIT: Lanon è ladei leghisti di, come ci fanno sapere: «Laa cui fare affidamento è nominata “Provincia di”». L’originale è stata pubblicata su Facebook da Matteo Salvini in occasione del suo 45esimo compleanno nel marzo 2018: la stessa immagine è stata utilizzata tempo fa per creare una falsa frase contro i napoletani ...

Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: «Scrivi 104»: il commovente modo della Lega Macerata per stare vicino a #Salvini La pagina facebook della Lega di Mace… - leoscrosoppi : - MaxLandra : #SALVINI #LEGAOGNI POST UNA 'PERCULATA'..!! 'Scrivi 104 per sostenere Salvini', scivolone social della Lega Macera… - mayehmproject : RT @Varco001: 'Scrivi 104 per sostenere Salvini', scivolone social della Lega Macerata - ivangallo80 : RT @Agato_Agato: Il livello della politica.

