Ruvo di Puglia, bomba esplode sotto l’auto di un carabiniere (Di martedì 11 febbraio 2020) Attentato a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Una bomba è stata fatta esplodere sotto l’auto di un carabiniere. Nessun ferito. Ruvo DI Puglia (BARI) – Attentato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2020 a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Secondo quanto riportato dai media locali, una bomba è stata fatta esplodere sotto l’auto di un carabiniere in servizio ad Andria. La detonazione ha distrutto la vettura ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Aperta un’indagine per risalire ai responsabili di questo agguato. L’ordigno sarebbe stato realizzato con tritolo. Accertamenti in corso anche se sembra un vero e proprio avvertimento nei confronti del militare in servizio al Nucleo Radiomobile di Andria. Terzo attentato in poco più di un anno A distanza di un anno è ritornata la paura nel Barese. I primi due episodi, infatti, ... newsmondo

SkyTG24 : Bomba esplode sotto auto carabiniere a Ruvo di Puglia, nel Barese - Antonio_Tajani : Tutta la mia solidarietà al carabiniere in servizio presso il Nucleo Radiomobile di #Andria. Stanotte a Ruvo di… - TgrRaiPuglia : Il servizio di Annalisa Laselva @TgrRai -