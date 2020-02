Frecciarossa deragliato: a Cologno Monzese i funerali del macchinista (Di martedì 11 febbraio 2020) La chiesa di San Giuseppe a Cologno Monzese era gremita di gente per i funerali di Giuseppe Cicciù, uno dei due macchinisti deceduti nell’incidente del Frecciarossa deragliato in provincia di Lodi lo scorso 6 febbraio. La bara di Cicciù – morto assieme al collega Mario Di Cuonzo – è entrata in chiesa portata a spalla dai ferrovieri ed accolta con un lungo applauso. Alla cerimonia erano presenti anche le autorità cittadine oltre ai vertici di Ferrovie dello Stato e Trenitalia. Frecciarossa deragliato: funerali del macchinista Sulla bara del macchinista 52enne, originario di Reggio Calabria ma da tempo residente a Cologno Monzese, sono stati posti un mazzo di rose bianche e rosse e la maglia della squadra di calcio della Reggina. Durante le esequie inoltre, un uomo si è sentito male a causa della forte emozione ed è stato necessario l’intervento degli operatori del ... notizie

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -