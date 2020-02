Brad Pitt | dopo l’Oscar l’attore si prende una pausa (Di martedì 11 febbraio 2020) Brad Pitt ha finalmente vinto l’Oscar come miglior attore (non protagonista). Un’attesa lunga diversi anni e arrivata dopo altre tre nomination ottenute in passato e una vittoria come produttore per il film 12 Anni Schiavo. Adesso l’attore annuncia di volersi prendere una pausa. dopo aver vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua … L'articolo Brad Pitt dopo l’Oscar l’attore si prende una pausa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

