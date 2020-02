WD My Cloud EX2 Ultra, NAS per archiviazione e condivisione file in offerta su Amazon con sconto del 31% (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se state cercando una soluzione per la gestione, l’archiviazione e la condivisione dei vostri file all’interno di una rete, domestica o d’ufficio, ma non volete spendere una fortuna, date un’occhiata al WD My Cloud EX2 Ultra: oggi lo trovate in offerta su Amazon, con sconto del 31% che fa scendere il prezzo di 154,60 euro, da 499,99 a 345,39 euro. WD My Cloud EX2 Ultra è un NAS (Network Attached Storage) ed è molto di più di un semplice hard disk esterno per conservare i vostri file. Dotato di un processore dual core da 1,3 GHz affiancato da 1 GB di memoria RAM DDR3 per eseguire il multitasking con facilità, il Western Digital consente di realizzare un sistema per lo storage di rete centralizzato e accessibile ovunque, grazie alla sincronizzazione automatica dei file su tutti i computer di una rete e alla condivisione semplificata ... ilfattoquotidiano

